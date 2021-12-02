Москва, 2 декабря, 2021, 15:53 — ИА Регнум. Информация о запланированном на 1 декабря государственном перевороте на Украине была целенаправленным информационным вбросом. Об этом 2 декабря при помощи телемоста заявил самый популярный украинский блогер Анатолий Шарий в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Владимир Зеленский

По его мнению, этот фейк придумал и запустил лично президент Украины Владимир Зеленский. Сделано это было с одной целью — обеспечить возможность комфортного выступления в Верховной раде.

«Зеленский сам выдумал и сам посмеялся. Я уверен, что Зеленский сам придумал и сделал вброс про госпереворот 1 декабря, чтобы иметь возможность выступить в Верховной раде со своим клоунским докладом. И именно поэтому они перегородили половину Киева — нагнали автозаков, нагнетали, только чтобы это тело могло прийти и выступить в Раде», — сказал Шарий.