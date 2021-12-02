Нижний Новгород, 2 декабря, 2021, 15:50 — ИА Регнум. За минувшие сутки 36 жителей Нижегородской области скончались от последствий заражения коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

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Накануне сообщалось о 39 летальных случаях среди пациентов с коронавирусом в регионе.

Общее число жертв COVID-19 в области увеличилось до 8948 человек.

Отметим, региональные профильные ведомства не публикуют статистику числа случаев смерти пациентов с коронавирусом и данные об умерших с октября прошлого года.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 2 декабря в регионе выявили 687 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 699 новых носителях SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений коронавирусом достигло 215 742 случаев. Активными носителями вируса в регионе в настоящее время являются 20 624 человека.