Москва, 2 декабря, 2021, 15:48 — ИА Регнум. Новость сделке по покупке японской компанией Iida Group 75% дальневосточного лесного холдинга RFP Group является очень позитивным сигналом, заявил корреспонденту исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «УНИВЕР Капитал» Артём Тузов.

Лес

«Стоит напомнить, что японский бизнес вообще не очень-то склонен к инвестициям в Россию, а тем более к прямым вложениям в развитие производства на Дальнем Востоке.

Отчасти это, конечно, связано с плохими оценками инвестиционного климата в нашей стране, а также тем, что в Азиатско-Тихоокеанском регионе есть немало территорий, которые за счет удобного транспортного расположения, мягкого климата и дешевой рабочей силы сулят гораздо большие перспективы, чем развитие промышленности в России.

Но есть и политический момент — спор вокруг так называемых «Северных территорий» для японского общества отнюдь не пустой звук. В реальности Россию в стране восходящего солнца всё ещё рассматривают как страну, посягнувшую на зону японского влияния

Японцы не очень склонны способствовать экономическому развитию нашего Дальнего востока, если только это, как, например, проекты в сфере добычи газа, не является жизненно-важным для самой Японии.

И, конечно, ухудшение отношений между Россией и главным союзником Японии — США, а также введенные санкции эту ситуацию только усугубляют.

Но запрет на вывоз необработанной древесины, вступающий в силу с 2022 года стал достаточным аргументом для того, чтобы японцы поступились принципами.

Вероятно, это лишь первая ласточка, и в ближайшие годы ряд других потребителей российского леса также станут вкладываться в переработку на территории России», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство РФ одобрило покупку японской Iida Group 75% дальневосточного холдинга RFP Group Романа Абрамовича и партнеров.

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