3 декабря 2021 | Время чтения 12 мин

Многие видные деятели музыкальной индустрии закончили свою жизнь при трагических и зачастую необъяснимых обстоятельствах. Былили к этому причастны американское правительство и программы по ликвидации контркультурных исполнителей?

Владимир Марочкин, , 07:25 — REGNUM 8 декабря 1980 года в Нью-Йорке был убит Джон Леннон. Кажется, всем хорошо известно, что легендарного «битла» застрелил одиночка Майк Чепмен, который тем самым удовлетворил свой комплекс неполноценности. Но в СМИ периодически появляются данные, говорящие о том, что, возможно, всё было иначе.

ЦРУ Иван Шилов © ИА REGNUM

Не так давно британская газета Daily Star опубликовала откровения бывшего агента ЦРУ, 79-летнего генерала Билла Оксли, который рассказал журналистам о том, что в 1970-е и 1980-е годы американские спецслужбы организовали целую серию смертей контркультурных деятелей, считавшихся опасными для правительства США. Билл Оксли признался, что сам он причастен к убийству известного исполнителя музыки рэгги Боба Марли.

Смущало лишь одно — признание Оксли впервые было опубликовано на интернет-портале Your News Wire.com. Это один из самых известных веб-сайтов, промышляющих фейковыми новостями. Дальнейшее расследование также показало, что человек по имени Билл Оксли никогда не работал в ЦРУ. Журналисты позвонили в больницу, где якобы лежал смертельно больной Оксли, но им ответили, что такого пациента у них никогда не было.

Однако факты говорят о том, что в указанный период и даже раньше за многими контркультурными деятелями действительно велась неусыпная слежка. И их смерть также подчас бывала странной.

Например, в свои последние годы жизни знаменитый американский писатель Эрнест Хемингуэй жаловался на то, что за ним постоянно проводится слежка, но поскольку он много пил, то ему никто не верил. И лишь после смерти писателя выяснилось, что он был прав. 2 июля 1961 года Хемингуэй в своём доме в Кетчуме покончил жизнь самоубийством. По официальной версии он застрелился из собственного ружья. Никакой предсмертной записки он, Хемингуэй, не оставил, что выглядит очень странно.

Писатель Эрнест Хемингуэй JFK Library

Постоянная слежка, как известно, велась за шахматистом Робертом Фишером, который позволял себе нелицеприятно высказываться о политике США.

«Под колпаком» ЦРУ оказался и Джон Леннон, едва переехав на жительство в США. Как сейчас стало известно, слежку за ним вела целая группа сотрудников ЦРУ: они вскрывали письма, адресованные Джону, и письма, которые он направлял другим людям. Имя прогрессивного музыканта фигурировало во всех тайных списках, которые составлялись в Лэнгли, штаб-квартире ЦРУ. Леннона подозревали в связи с «иностранными коммунистами, финансирующими движение протеста в США». Ещё в апреле 1976 года Леннон говорил в интервью американскому музыкальному журналу Creem: «Я точно знаю, что мой телефон прослушивался и за мной следили, я заметил слежку в 1973 году. Я говорил об этом, но мне не верили: «Ох уже эти ленноновские штучки!» Ну, попробуй все это докажи…»

Зал в штаб-квартире ЦРУ в Лэнгли tpsdave

Впрочем, ЦРУ было что выслеживать, ведь для людей из Лэнгли каждый человек, принимавший активное участие в антивоенном движении и публично осуждавший агрессию во Вьетнаме, представлял «особый интерес».

Поэтому, возможно, интервью, опубликованное в Daily Star, было не только фейком. Видимо, некий инсайдер спрятался за именем генерала Билла Оксли, чтобы сообщить правду и не подвергнуть опасности свою жизнь.

Около пяти вечера 8 декабря 1980 года Джон Ленно и Йоко Оно отправились в студию звукозаписи, чтобы поработать над новой композицией Walking on Thin Ice («Ступая по тонкому льду»). У выхода из здания их уже поджидала стайка поклонников, и, прежде чем сесть в машину, супруги остановились, чтобы пообщаться с ними и оставить автографы на фотографиях и обложках пластинок. Среди фанатов находился и 25-летний Майк Чепмен, парень из гавайского города Гонолулу, который пять часов спустя выпустит в Джона пять смертоносных пуль. Когда Леннон подошел, Чепмен протянул ему обложку альбома Double Fantasy и ручку. Джон улыбнулся и написал: «John Lennon, December 1980».

У жертвы и убийцы даже состоялся небольшой диалог:

— Это все, что вы хотели? — спросил «битл».

— Да, — ответил убийца. — Спасибо, Джон.

Джон Леннон и Йоко Оно Jack Mitchell

Как позже стало известно, Марк Чепмен уже несколько раз приходил к дому Леннона, ожидая, видимо, подходящего момента для покушения, и 8 декабря такой момент настал.

Проработав нескольких часов в студии, Джон и Йоко решили вернуться домой. Они могли поехать в лимузине и заехать прямо в охраняемый двор «Дакоты», но стояла невероятно теплая для декабря погода, и супруги решили немного пройтись пешком. Когда музыкант уже входил во двор, с улицы раздался окрик:

— Мистер Леннон!

Джон обернулся — и в этот момент прозвучал выстрел. Первая пуля попала в одно из окон «Дакоты», но вторая пуля настигла «битла». Потом третья, четвертая. Леннон прошёл, шатаясь, еще несколько шагов, добрался до проходной и только там упал, прохрипев консьержу:

— В меня стреляли!

Объясняя преступление, Чепмен признался, что убил Леннона для того, чтобы «похитить славу», потому что ему было очень тяжело чувствовать себя «большим ничтожеством» и «большим пустым местом», и он не смог побороть в себе сопротивление этому чувству. СМИ объявили Чепмена сумасшедшим, а присяжные приговорили его к двадцати годам лишения свободы.

Но американский журналист Джон Поташ (John Potash) считает, что убийца Леннона вовсе не был сумасшедшим. В свой книге «Наркотики как оружие против нас» Джон Поташ утверждает, что Майк Чепмен получил специальную подготовку в лагере ЦРУ в Бейруте, в Ливане, где американское разведывательное агентство в те годы хозяйничало, как у себя на даче. По мнению Поташа, именно ЦРУ спланировало убийство Леннона, поскольку опасалось роста влияния «битла» на молодежь в США и других странах мира. Поначалу они пытались дискредитировать рок-музыканта при помощи наркотиков, а когда это не получилось, они просто убили его. А реализовал этот план Майк Чепмен, агент ЦРУ.

Пока консьерж Дакоты пытался помочь смертельно раненному музыканту, пока Йоко Оно кричала от ужаса, пока подъехавшие полицейские, не дожидаясь скорой, погрузили Джона в машину и помчали в ближайший госпиталь, пытаясь успеть до того, как он истечёт кровью, Чепмен неторопливо снял шляпу и пальто и уселся на тротуар напротив места преступления. Рядом было метро, и он мог бы уйти, однако убийца вынул из кармана книгу и, ожидая, когда полиция, наконец, обратит на него внимание, принялся спокойно перелистывать страницы. Это был роман Джерома Сэлинджера «Над пропастью во ржи».

Джером Сэлинджер Lotte Jacobi

Журналисты позже напишут, что Чепмен отождествлял себя с главным героем этого романа Холденом Колфилдом. У Сэлинджера это был подросток, свысока смотревший на мир, в котором он живет, подвергавший сомнению ценности своего общества. Главный эпизод романа — разговор Холдена с сестрой, в ходе которого он рассказывает о своей мечте: «Мое дело — ловить ребятишек, чтобы они не сорвались в пропасть. Понимаешь, они играют и не видят, куда бегут, а тут я подбегаю и ловлю их, чтобы они не сорвались. Вот и вся моя работа. Стеречь ребят над пропастью во ржи».

Это была одна из любимых цитат поклонников творчества Джерома Сэлинджера, и Майк Чепмен неуклонно следовал этой идее, но всё делал как бы в зеркальном отображении. Будучи добросовестным сотрудником ЦРУ, он стремился уничтожить тех, кто пытался бороться с существующей системой. Для него пропасть — это нонконформизм и левая идеология. Итогом его мечтаний стало убийство Джона Леннона — человека, который занимался именно тем, что поддерживал ребятишек, чтобы те не сорвались в пропасть конформизма и капиталистической утопии.

Расстреляв Леннона, Майк Чепмен был очень доволен собой, ведь он содействовал сохранению существующей системы, и он был весьма неприятно озадачен тем, что не получил помилования от присяжных. Девять раз Чепмен подавал прошение о помиловании и условно-досрочном освобождении, но ни разу суд не встал на его сторону. И это правильно — тот, кто сознательно убил заветную мечту людей о лучшей жизни, должен быть изолирован от общества.

Парадоксально, но под впечатлением от романа Сэлинджера «Над пропастью во ржи» было совершено как минимум ещё два преступления. Буквально через полгода после громкого убийства Леннона следующий одержимый читатель, 26-летний Джон Хинксли — младший, пытался убить президента США Рональда Рейгана. Третьей жертвой романа «Над пропастью во ржи» в 1989 году стала актриса Ребекка Шеффер, которую застрелил некий Роберт Джон Бардо.

Сопоставив эти факты, писатель Фил Стронгман (Phil Strongman) в своей книге «Джон Леннон: жизнь, времена и убийство» сделал предположение, что роман «Над пропастью во ржи» служил кодом для совершения преступлений, будучи частью гипнотического программирования. В ХХ веке секретные службы многих стран разрабатывали различные методы управления сознанием. Используя гипноз, агенты внушали людям, что в один прекрасный день те должны, например, кого-то застрелить из пистолета, который они найдут в заранее оговоренном месте. Таким образом, спецслужбы получали наёмных убийц, которых невозможно было вычислить, потому что в безжалостных преступников вдруг превращались очень мирные, очень робкие и очень незаметные до момента преступления люди. Спусковым механизмом, который приводил в действие это «живое оружие», служили подчас несколько простых кодовых слов, которые могли быть просто произнесены по телефону или при личной встрече. Фил Стронгман убеждён, что книга «Над пропастью во ржи» была частью программы по зомбированию Чепмена. Кстати, и сам Чепмен заявил полиции, что зашифрованный приказ убить Леннона он нашел на страницах «Над пропастью во ржи».

Джон Леннон Joost Evers

По всей видимости, на эту странную фразу Чепмена обратил внимание не только Фил Стронгман, но и авторы фильма «Теория заговора» (1997), которые решили, что роман «Над пропастью во ржи» выступает связующим звеном между спецслужбами и группой специально подготовленных убийц, не знающих своих жертв.

Лейтенант полиции Нью-Йорка Артур О'Коннор сказал в интервью журналисту газеты Sunday Express Бреслеру: «Чепмен выглядел так, как будто его можно было запрограммировать». Исходя их этих слов, Стронгман сделал вывод, что если Чепмен выглядел зомбированным, когда ждал полицию после убийства, то только потому, что действительно был таковым. Именно невероятное спокойствие убийцы после выстрелов писатель посчитал ключом к тому, что произошло в действительности. Спокойствие Чепмена дало ему повод предположить, что смерть Леннона была секретной операцией, организованной по заказу правительства.

Фил Стронгман также утверждает, что Чепмен не мог действовать в одиночку. «Это еще менее вероятно, — считает он, — чем версия убийства Джона Кеннеди стрелком-одиночкой Ли Харви Освальдом или убийства Роберта Кеннеди от рук Сирхана Сирхана».

Стронгман подвергает сомнению даже тот факт, что роковые выстрелы были сделаны именно Чепменом. Пули вошли в тело Леннона так близко друг к другу, что эксперты с трудом определили разные точки входа. Если все эти выстрелы сделаны Чепменом, то его стрелковое мастерство было просто поразительным. Но, по мнению Стронгмана, маловероятно, что Чепмен сделал хоть один выстрел, так как он стоял справа от Леннона, а все раны, нанесенные музыканту, как известно из заключения патологоанатома и свидетельства о смерти, находились на левой стороне его тела. Либо он сделал только первый выстрел — и пуля, как мы помним, просвистев у плеча жертвы, разбила окно в «Дакоте». А дальше уже действовал снайпер, который мог стрелять с другой стороны улицы.

Подозрения усиливает и та небрежность, с которой велось расследование убийства. «Вероятнее всего, — приходит к выводу писатель, — что ФБР и ЦРУ вступили в сговор, чтобы скрыть правду, и что заказчиками убийства Леннона были некие таинственные фигуры в правящих кругах Америки». И тот факт, что некоторые документы, связанные с расследованием деятельности Леннона, до сих пор остаются под грифом секретности, только подтверждает версию Стронгмана.

Американский журналист Джон Поташ настаивает также, что фронтмен культовой группы Nirvana Курт Кобейн тоже погиб в результате вмешательства секретных служб США. История с Куртом Кобейном произошла уже в 1990-е годы, но она и вышеописанные случа похожи как две капли воды.

Также существует версия, что заражение Фредди Меркьюри некоей болезнью, которую позже идентифицировали как СПИД, тоже дело западных спецслужб.

Фредди Меркьюри во время выступления Carl Lender

Вообще бывший агент ЦРУ Билл Оксли рассказал перед своей смертью, что с 1974-го правительство США организовало убийство еще 17 человек по идеологическим мотивам.

Но почему западные спецслужбы так интенсивно преследовали лидеров контркультуры?

Во-первых, американские капиталисты боялись и ненавидели рок-музыкантов, потому что они чуть не увели массы к социализму, а значит и к национализации средств производства. Этого капиталисты никогда не могли простить рокерам, тем более что многие из них, например Род Стюарт и Джимми Пейдж, были членами британской компартии.

Во-вторых, американские капиталисты никогда не одобряли свободомыслия. Так устроено современное капиталистическое общество: буржуазии не нужны свободные люди, нужно только послушное стадо, которым легко управлять. Поэтому заправилам американской системы жизненно важно, чтобы хорошей музыки не стало, им необходимо, чтобы отовсюду звучала бездумная попса.

Американская индустрия зрелищ старательно направляла развитие рока по ложному пути, заманивая музыкантов в попсу. Агенты спецслужб стравливали лидеров рок-групп друг с другом (именно этим можно объяснить частые распады рок-групп), травили их алкоголем и наркотиками, подкупали выгодными контрактами. И в итоге рок-музыка выродилась и была поглощена бесчеловечной системой капитала.

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