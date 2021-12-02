Кострома, 2 декабря, 2021, 15:48 — ИА Регнум. Завершить ремонт троллейбусов, подаренных Москвой Костроме, планируется до конца 2022 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в управлении городского пассажирского транспорта.

Обновленный московский троллейбус

Напомним, в 2020 году столица отдала областному центру 30 троллейбусов марки «Тролза-Оптима». На данный момент специалисты муниципального предприятия «Троллейбусное управление» обследовали 25 единиц. Оказалось, что целесообразно ремонтировать лишь 10 из них.

«Данный подвижной состав находился в эксплуатации на маршрутной сети города Москвы с 2005 года, пробег составил от 500 до 700 тыс. км. на каждую единицу. Соответственно, естественный износ узлов и агрегатов требует серьезных ремонтно-восстановительных мероприятий. Все полученные троллейбусы прошли дефектовку и по 15 троллейбусам принято решение о нецелесообразности их восстановления» , — объяснили ситуацию чиновники.

Сейчас на линию вышли три троллейбуса, четвёртый почти готов к перевозкам пассажиров и ждёт покраски. Ещё 6 машин будут приведены в порядок до конца 2022 года. На восстановление каждой из них требуется от 200 до 300 тысяч рублей и 1,5 месяца работы.

«Восстановление сдерживается необходимостью проведения текущего ремонта имеющегося на предприятии подвижного состава как троллейбусов, так и автобусов, в условиях нехватки ремонтных рабочих, а также нехватки свободных денежных средств в условиях постоянного роста цен на топливо, запчасти, электроэнергию».

Забракованные машины будут служить донорами запчастей для других троллейбусов. Решение по оставшимся 5 машинам специалисты примут позднее.