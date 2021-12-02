Ремонт московских троллейбусов в Костроме завершат в 2022 году
Кострома, 2 декабря, 2021, 15:48 — ИА Регнум. Завершить ремонт троллейбусов, подаренных Москвой Костроме, планируется до конца 2022 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в управлении городского пассажирского транспорта.
Напомним, в 2020 году столица отдала областному центру 30 троллейбусов марки «Тролза-Оптима». На данный момент специалисты муниципального предприятия «Троллейбусное управление» обследовали 25 единиц. Оказалось, что целесообразно ремонтировать лишь 10 из них.
Сейчас на линию вышли три троллейбуса, четвёртый почти готов к перевозкам пассажиров и ждёт покраски. Ещё 6 машин будут приведены в порядок до конца 2022 года. На восстановление каждой из них требуется от 200 до 300 тысяч рублей и 1,5 месяца работы.
Забракованные машины будут служить донорами запчастей для других троллейбусов. Решение по оставшимся 5 машинам специалисты примут позднее.