Москва, 2 декабря, 2021, 15:50 — ИА Регнум. Украина вторгнется в ДНР и ЛНР. Такой прогноз 2 декабря сделал политолог Михаил Маркелов в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Ядерный взрыв

Причем в этот раз боевые действия будут куда более кровавыми, чем во время предыдущих периодов обострения боевых действий в Донбассе, убежден эксперт.

«Мы стоим на пороге не конфликта, а третьей мировой войны. Жители Донбасса не интересуют ни Украину, не тем более США. Плевать хотели на права человека! Я не Кассандра, но мой прогноз, что действительно будет вторжение в Донбасс. Будет очередной виток, более кровавый, более страшный», — сказал Маркелов.