Киев, 2 декабря, 2021, 15:43 — ИА Регнум. Действие закона об особом порядке самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей продлила ещё на один год Верховная рада Украины. Об этом 2 декабря сообщает агентство УНИАН.

Иван Шилов ИА REGNUM Рада

Уточняется, что за это решение проголосовали 317 украинских депутатов при 226 необходимых голосах.

При этом законопроект также должен подписать президент Украины Владимир Зеленский, и он будет считаться вступившим в силу с момента его обнародования в официальной прессе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилинне исключает обращения к России за помощью в случае полномасштабного силового сценария в отношении ДНР.