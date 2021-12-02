Санкт-Петербург, 2 декабря, 2021, 15:49 — ИА Регнум. Ленинградская область возместила 17,5 млн рублей расходов по аренде помещений 73 предпринимателям в сфере малого и среднего бизнеса, пострадавшим в период введения ограничительных мер из-за коронавируса. Об этом 2 декабря сообщили в пресс-службе областной администрации.

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С помощью этой субсидии предприниматели смогут возместить до 90% расходов по аренде помещений, понесённых в период с августа по октябрь 2021 года. Средний размер субсидии составил около 240 тыс. рублей. Максимальные субсидии предоставлены двум организациям с численностью персонала более 25 сотрудников ― их размер составил 1,7 млн рублей. Минимальный размер субсидии составил 6143 рубля.

Большая часть поддержки была оказана предприятиям общественного питания ― 46 организаций из этой сферы суммарно получили 12,7 млн рублей. Также субсидии получили семь предпринимателей из сферы спорта, шесть организаций из развлекательной сферы, шесть кинотеатров и по четыре бизнеса из сферы услуг салонов красоты и дополнительного образования.

«Всего в этом году в Ленинградской области сумма прямой финансовой поддержки малых и средних предприятий по 11 различным видам субсидий и грантам составила около 680 млн рублей. Аналогичный объем средств предусмотрен и на 2022 год, этими мерами также могут воспользоваться предприятия пострадавших отраслей», ― уточнила председатель комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области Светлана Нерушай.