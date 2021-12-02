Томск, 2 декабря, 2021, 15:43 — ИА Регнум. Законодательная дума Томской области 2 декабря поддержала федеральный законопроект о введении дополнительных ограничений на посещение общественных мест. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областного парламента.

Наталья Диева Проверка кода

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30 ноября в регионе прошло обсуждение поправок в федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». В нём приняли участие депутаты, представители общественных организаций, руководители промышленных предприятий и другие.

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Что касается основных положений закона, по словам спикера облдумы Оксаны Козловской («Единая Россия»), с 1 февраля 2022 года граждане смогут посещать массовые мероприятия, организации общепита, культурные учреждения и организации розничной торговли с предъявлением QR-кода о прививке против COVID-19, либо справки о перенесённом заболевании, либо медотвода от вакцинации. Решение об использовании QR-кодов и перечне объектов будут принимать главы регионов.

Как подчеркнула руководитель областного управления Роспотребнадзора Ольга Пичугина, дополнительные ограничения не коснутся аптек, продуктовых и хозяйственных магазинов, где продаются товары первой необходимости. Пичугина заявила, что QR-коды не ущемляют права человека и нужны для защиты здоровья населения.

Концепцию федерального закона не поддержали фракции ЛДПР, «Справедливая Россия-Патриоты-За правду», КПРФ и «Новые люди». По мнению руководителей фракций, документ подразумевает принудительную вакцинацию, но по закону она является добровольной. Ответственность за борьбу с пандемией перекладывается на субъекты, создаются условия для дискриминации граждан. Соответствующие многочисленные обращения граждане направляют в адрес депутатов.

«Нужно понимать, что противники представляемого законопроекта не равно антипрививочники, как бы ни хотелось убедить в этом всех», — прокомментировала руководитель фракции «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Галина Немцева.

В ответ на возражения оппозиции Козловская задалась вопросом, почему никто не слышит мнений медицинского сообщества, работающего в условиях пандемии на износ. Она напомнила, что 42 представителя томских медучреждений подписали обращение с просьбой поддержать федеральные меры.

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Согласно заключению регионального уполномоченного по правам человека Елены Карташовой, закон не противоречит действующему федеральному законодательству, препятствий для его принятия в первом чтении нет. При этом в дальнейшем он требует существенной доработки.

В заочном голосовании приняли участие 42 депутата. «За» проголосовали 27 человек, против — 15. Воздержавшихся не оказалось.

Таким образом, депутаты Томской области поддержали федеральную инициативу.

Напомним, на сегодняшний день в регионе вакцинировано 49% взрослого населения.