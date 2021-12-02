Архангельск, 2 декабря, 2021, 15:41 — ИА Регнум. В Архангельской области произошло ДТП, в котором погибли два человека. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в УМВД.

(сс) Andrew Ross Колесо

Авария произошла сегодня, 2 декабря, на трасе М-8. В 30-ти километрах от Шенкурска столкнулись пустой лесовоз КАМАЗ и кроссовер Kia. водитель и пассажир автомобиля погибли.

По предварительной информации, водитель кроссовера не справился с управлением и «вылетел» на встречную полосу.

Как сообщало ИА REGNUM, двое взрослых и ребёнок погибли в ДТП под Ростовом-на-Дону.