Москва, 2 декабря, 2021, 15:40 — ИА Регнум. В России розничные цены на кофе будут расти медленно, постепенно догоняя оптовые. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 2 декабря заявил руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов. Так он прокомментировал информацию о том, что стоимость поставок кофе в мире выросла до максимальных за последние 10 лет значений.

Дарья Антонова ИА REGNUM Кофе

«Россия последние годы потребляет все больше кофе, и поэтому рост мировых цен на этот напиток не может пройти незамеченным. Связан он как с погодными условиями — локальные проблемы в Бразилии, так и с глобальным влиянием изменения климата — потеплением в регионах, где традиционно выращивается кофе. На это наложились проблемы с логистикой, которые связаны с пандемией и введением новых противоэпидемиологических ограничений, можно вспомнить и затор на Суэцком канале весной 2021 года, — сказал Цыганов. — Рост цен для конечных потребителей сдерживается пониманием, что их платёжеспособность в условиях продолжающейся пандемии не растет, поэтому можно ожидать постепенный, медленный рост цен на кофе в рознице, догоняющий рост оптовых закупочных цен».

Напомним, что ранее ИА REGNUM уже сообщало о росте цен на кофе.