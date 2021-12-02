Москва, 2 декабря, 2021, 15:42 — ИА Регнум. Конечной целью США является экономический захват Евросоюза. Об этом 2 декабря заявил политолог Михаил Маркелов в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Иван Шилов ИА REGNUM США

Именно с этой целью Вашингтон постоянно нагнетает обстановку вокруг якобы имеющей место угрозы со стороны России. Таким образом США рассчитывают установить полный контроль над Евросоюзом.

«Цель США простая: Америка будет делать все возможное, чтобы под видом агрессии России завоевать Европу. Они сейчас будут говорить: покупайте наш сжиженный газ, надо ввести санкции в отношении «Северного потока — 2». И так постепенно будут отбирать ресурсы у европейцев. Как только будет военный конфликт американцы скажут: «Россия напала, давайте срочно введем санкции и перекроем «Северный поток», мы предлагаем вам альтернативу — сжиженный природный газ». Здесь присутствует меркантильный интерес», — сказал Маркелов.