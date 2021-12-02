Москва, 2 декабря, 2021, 15:39 — ИА Регнум. Уровень доходов, который российские граждане считают необходимым для счастья, четко коррелирует с уровнем средних зарплат по регионам РФ, заявил корреспонденту директор ИА REGNUM департамента рынка капиталов ИК «УНИВЕР Капитал» Артём Лютик.

Pixabay.com Рост дохода

«Самый высокий он, разумеется, в Москве, затем идут Санкт-Петербург и ряд крупных промышленных городов. Как правило, отвечая на такой вопрос, граждане не производят каких-то расчетов по уровню цен или своих текущих расходов.

Средний респондент просто называет сумму, в три, реже в два раза выше той, которую он зарабатывает сейчас или зарабатывал на последнем месте работы. Соответственно, результаты опроса косвенно указывают на текущий уровень доходов населения.

Показательно, что впервые за последние четыре года суммы, которые называют жители России, возобновили рост.

Это свидетельствует о повышении спроса на рынке труда и начале роста реальных располагаемых доходов населения.

Хотя, конечно, нужно учитывать и фактор ускорения инфляции в 2021 году по сравнению с последними годами», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, доход, который жители России считают «достаточным для счастья», с января 2021 года увеличился на 12 тыс. рублей — до 178 тыс. руб.

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