Калуга, 2 декабря, 2021, 16:57 — ИА Регнум. Двусторонний внешнеторговый оборот Калужской области с Социалистической Республикой Вьетнам в 2020 году составил 315 млн долларов США, а всего за последние три года он вырос в десять раз, а в 2021 году, по прогнозам, товарооборот двух стран увеличится ещё на треть. Об этом 2 декабря шла речь в рамках рабочей встречи губернатора Калужской области Владислава Шапши с президентом Вьетнама Нгуен Суан Фука, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

Admoblkaluga.ru Рабочая встреча губернатора Владислава Шапши с президентом Вьетнама Нгуен Суан Фука

Вьетнам занял четвёртое место среди внешнеторговых партнеров калужан. Губернатор Шапша отметил перспективы расширения взаимодействия в образовании, медицине, туризме и культуре. В регионе реализуется инвестиционного проекта вьетнамской компании — строительство молочного животноводческого комплекса на 6 тыс. голов дойного стада в с. Ефимцево Ульяновского района, разрабатывается проектная документация по аналогичному комплексу в Хвастовичском районе, а также по заводу по переработке молока и производству молочных продуктов на Боровской площадке ОЭЗ «Калуга». Инвестор приобрел и арендовал 22 тыс. 500 га земель сельскохозяйственного назначения. Для их обработки были закуплены 163 единицы сельхозтехники. В Ульяновском районе ввод в эксплуатацию первой очереди животноводческого комплекса намечен на лето 2022 года, в Хвастовичском районе — в 2023 году.

в завершении встречи Владислав Шапша заверил президента Вьетнама, что Калужской области будет в дальнейшем оказывать максимальную поддержку вьетнамским инвесторам.