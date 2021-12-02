Ташкент, 2 декабря, 2021, 15:37 — ИА Регнум. Военнослужащие пограничных войск задержали в Сурхандарьинской области Узбекистана гражданина Франции, который пытался незаконно проникнуть в Афганистан. Об этом сообщает УВД Сурхандарьинской области.

Kyrgyzkorm.kg Задержанный

«26 ноября в 19:00 наряд пограничной части Службы государственной безопасности задержал в Сурхандарьинской области гражданина Франции при попытке незаконно пересечь государственную границу по железнодорожным путям с целью выезда в Афганистан», — говорится в сообщении.

«При этом, в рюкзаке у задержанного обнаружены запрещенные в Узбекистане лекарственные препараты», — сообщили в УВД.

По данным фактам возбуждено уголовное дело, начато следствие.