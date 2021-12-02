Москва, , 15:33 — REGNUM Народного артиста СССР, режиссера Владимира Наумова похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве. Траурная церемония состоялась в 2 декабря.

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Прощание прошло в кругу семьи, это было желание близких Наумова.

Отпевание прошло в церкви Усекновения главы Иоанна Предтечи у Новодевичьего монастыря.

Как сообщало ИА REGNUM, известный кинорежиссёр, Народный артист СССРВладимир Наумов ушел из жизни 29 ноября. Ему было 93 года.

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