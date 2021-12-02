Режиссера Владимира Наумова похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве
Москва, 2 декабря, 2021, 15:33 — ИА Регнум. Народного артиста СССР, режиссера Владимира Наумова похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве. Траурная церемония состоялась в 2 декабря.
irperes
Свеча
Прощание прошло в кругу семьи, это было желание близких Наумова.
Отпевание прошло в церкви Усекновения главы Иоанна Предтечи у Новодевичьего монастыря.
Как сообщало ИА REGNUM, известный кинорежиссёр, Народный артист СССРВладимир Наумов ушел из жизни 29 ноября. Ему было 93 года.
Читайте также: Ушёл из жизни кинорежиссёр Владимир Наумов