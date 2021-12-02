Тбилиси, , 15:30 — REGNUM Тесты для выявления нового штамма коронавируса «Омикрон» должны поступить в Грузию в течение декабря. Об этом 2 декабря заявил на брифинге глава Национального центра по контролю заболеваемости и общественного здоровья (NCDC) Амиран Гамкрелидзе.

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«Вместе с нашими немецкими партнёрами ведётся работа для того, чтобы тесты некоторых компаний стали доступны в Грузии как можно быстрее», — сказал Гамкрелидзе.

Он добавил, что новый штамм до Грузии ещё не дошёл. Пока в стране 99% случаев заражения коронавирусом вызваны штаммом «Дельта».

Как сообщало ИА REGNUM, в Грузии, по последним данным выявили 853 833 случая заражения коронавирусом, из которых 3731 обнаружили в течение прошедших суток. Выздоровевшими признали 796 453 человека, в том числе за сутки — 4295.

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