Чебоксары, 2 декабря 2021, 15:28 — REGNUM В Чувашии на 7 декабря назначено предварительное заседание по иску общества «Ситиматик» к республиканскому министерству природных ресурсов. Компания взыскивает более 5,4 млн рублей. Соответствующая информация опубликована на сайте Арбитражного суда Чувашии, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.
Акционерное общества «Ситиматик» (г. Москва) вышло с иском к министерству природных ресурсов и экологии Чувашии, заявление зарегистрировано в суде 16 ноября. Речь идёт о взыскании с ведомства 5 433 442 рублей. Детали иска пока неизвестны.
В качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, судом привлечены ещё два республиканских министерства: минфин и минэкономразвития.
Арбитражный суд Чувашии принял исковое заявление и возбудил производство по делу. Предварительное судебное заседание назначено на 7 декабря.
Напомним, что АО «Ситиматик» (ранее АО «Управление отходами») в рамках концессионного соглашения эксплуатирует межмуниципальную систему по обращению с твёрдыми коммунальными отходами в Чувашии. Полигон ТКО построен в Новочебоксарске.
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