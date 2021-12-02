Чебоксары, , 15:28 — REGNUM В Чувашии на 7 декабря назначено предварительное заседание по иску общества «Ситиматик» к республиканскому министерству природных ресурсов. Компания взыскивает более 5,4 млн рублей. Соответствующая информация опубликована на сайте Арбитражного суда Чувашии, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Скриншот с сайта Арбитражного суда Чувашии Kad.arbitr.ru

Акционерное общества «Ситиматик» (г. Москва) вышло с иском к министерству природных ресурсов и экологии Чувашии, заявление зарегистрировано в суде 16 ноября. Речь идёт о взыскании с ведомства 5 433 442 рублей. Детали иска пока неизвестны.

В качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, судом привлечены ещё два республиканских министерства: минфин и минэкономразвития.

Арбитражный суд Чувашии принял исковое заявление и возбудил производство по делу. Предварительное судебное заседание назначено на 7 декабря.

Напомним, что АО «Ситиматик» (ранее АО «Управление отходами») в рамках концессионного соглашения эксплуатирует межмуниципальную систему по обращению с твёрдыми коммунальными отходами в Чувашии. Полигон ТКО построен в Новочебоксарске.

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