Триполи, , 15:26 — REGNUM Суд первой инстанции города Сабха намерен принять апелляцию, поданную Саифом аль-Исламом Каддафи, сыном ливийского лидера Муаммара Каддафи, по поводу его участия в президентских выборах в Ливии. Об этом сообщает новостной канал Al Arabiya со ссылкой на свои источники.

Ливия Иван Шилов © ИА REGNUM

Ранее избирательная комиссия отказала Каддафи в регистрации на выборах, сославшись на то, что он находится в международном розыске. Адвокат Каддафи Халед аль-Зейди заявил о намерении добиваться отмены этого решения.

«Мы требуем от Высшего судебного совета и министерства юстиции вмешаться, чтобы положить конец этому абсурду», — заявил аль-Зейди.

Согласно ранее проведённым опросам, Саиф аль-Ислам Каддафи является лидирующим кандидатом на предстоящих президентских выборах в стране.