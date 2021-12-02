Джакарта, , 15:25 — REGNUM Число погибших при пожаре в здании Cyber 1 в столице Индонезии Джакарте увеличилось, сообщает CNN Indonesia.

Пожар taschi1580

Число погибших увеличилось до двух человек. Одна жертва скончалась на месте, а другая умерла в больнице Джакарты.

Ранее глава пожарно-спасательной службы Южной Джакарты заявил, что его группа обнаружила трех человек, оказавшихся в ловушке внутри здания, когда вспыхнул пожар.

Как сообщало ИА REGNUM, один человек погиб в результате пожара в столице Индонезии.

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