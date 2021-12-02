Минск, , 15:23 — REGNUM В Белоруссии планируются проведение новых уличных акций, направленных на дестабилизация обстановки в республике. Об этом 2 декабря заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Акции протеста в Минске после президентских выборов в Белоруссии (с) ИА REGNUM

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Он уточнил, что подобные мероприятия намерена провести оппозиция.

«Они к этому готовятся. Недавно я получил программу, жуткая, дикая, с моей точки зрения, явно рассчитанная на финансирование. Они понимают, что если кто-то выйдет, они выйдут для того, чтобы их профинансировали», — пояснил в беседе в РИА Новости белорусский лидер.

И ради этого, как отметил Лукашенко, организаторы готовы подставить протестующих «под ОМОН, под дубинки, подо что угодно».

Всего, по сведениям президента Белоруссии планируется три этапа, «чтобы вывести на последнем этапе людей на улицы, взорвать обстановку».

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Как сообщало ИА REGNUM, в Белоруссии летом 2020 года прошли массовые акции протеста. Они начались после того, как были объявлены предварительные результаты подсчёта голосов избирателей на выборах главы государства. Согласно данным ЦИК, победу с большим отрывом одержал действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Номинальный лидер белорусской прозападной оппозиции за границей Светлана Тихановская, сбежавшая в Литву, призвала ЕС к более решительным действиям против режима Александра Лукашенко.