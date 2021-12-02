Москва, , 15:23 — REGNUM Идея создания единой валюты для Белоруссии и России сможет эффективно сработать только после того, как будут отлажено большинство вопросов по экономической интеграции двух стран, изложенных в подписанном 4 ноября главами двух государств декрете, заявил корреспонденту ИА REGNUM управляющий партнер фирмы в сфере инвестиционного консалтинга и управления активами Wolfline Capital Никита Долгий.

Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

«Россия уже много лет субсидирует своего соседа. По данным Международного валютного фонда (МВФ), с 2005 по 2015 год Москва вложила в экономику Белоруссии 106 миллиардов долларов.

Ранее этим летом Москва ссудила своему союзнику 500 миллионов долларов, а за шесть месяцев до этого она выдала правительству аналогичную сумму.

Белоруссия постоянно получает длительный льготный период при выплате долгов, возможность погашения кредита по льготной ставке, субсидированные цены на поставки нефти и газа.

Конечно же, интерес Белоруссии к созданию единой валюты и укрепления белорусского рубля за счет России понятен.

Если торговый оборот между странами увеличится и белорусский рубль начнет дорожать, то ведение единой валюты сможет нивелировать валютные риски между странами. Иностранные инвесторы имели бы доступ к ценным бумагам сразу из двух государств в одной валюте.

Однако пока даже неясно каким образом будет контролироваться единый валютный рынок — будет и это ЦБ, Банк Белоруссии, или еще какие то механизмы.

Для создания твердой единой валюты требуется большая прозрачность и унификация экономических и торговых процессов между странами в сфере налогового, таможенного законодательства, учета единого торгового оборота и выработки единой денежно-кредитной и миграционной политики.

Все эти вопросы еще только предстоит решить, прежде чем переходить к задаче создания единой валюты.

Если перескочить через эти ступени, и ввести единую валюту сейчас, то кроме как скачка в дальнейшем приросте инфляции и дестабилизации рубля, Россия не получит никаких преимуществ», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, нынешний уровень интеграции России и Белоруссии пока не позволяет решить вопрос о создании единой валюты. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

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