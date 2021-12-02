Москва, 2 декабря, 2021, 15:22 — ИА Регнум. Изменить систему начисления социальной помощи предложил лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов, передает корреспондент ИА REGNUM 2 декабря.

Полина Волхова ИА REGNUM Госдума

«Рассчитывать пособия нужно после вычета налогов, а не до налогообложения, как сейчас. В противном случае граждане с низкой зарплатой не попадают в установленные рамки, оказываются слишком «богатыми», и государство не может предоставить им социальную помощь», — сказал Миронов.

Сейчас по закону семья или одиноко проживающий гражданин считаются малоимущими и имеют право на получение социальной помощи, если их среднедушевой доход ниже величины регионального прожиточного минимума. Очень важно, чтобы такой доход у людей был до налогообложения.

Соответствующий законопроект внесен в Госдуму.

«Считаю, что предлагаемый нами порядок предоставления помощи не до, а после налогообложения является более справедливым и правильным, так как учитывает средства, которые граждане получают непосредственно «на руки», — сказал Миронов.

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