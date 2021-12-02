Стокгольм, , 15:22 — REGNUM Председатель Парламентской ассамблеи (ПА) ОБСЕ Маргарита Седерфельт призвала Баку и Ереван договориться о долгосрочном мире. Она обратилась к руководству двух стран 2 декабря во время выступления на 28-м заседании глав МИД стран ОБСЕ в Стокгольме.

Армения и Азербайджан Иван Шилов © ИА REGNUM

Глава ПА ОБСЕ отметила, что в последнее время ситуация на армяно-азербайджанской границе ухудшилась, а спектр применяемых военных мер стал шире.

«Я прошу обе стороны собраться и договориться о долгосрочном мирном договоре», — призвала Седерфельт.

С аналогичным призывом обратилась к Баку и Еревану председатель ОБСЕ Анн Линде. Она заявила, что готова помочь процессу примирения.

«Это сотрудничество может оказаться взаимовыгодным. Мой спецпредставитель по Южному Кавказу готов принять все необходимые меры, чтобы посодействовать такого рода сотрудничеству, если три страны примут соответствующее решение», — сказала Линде выступая в Стокгольме.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 ноября на армяно-азербайджанской границе начались боевые столкновения. Баку и Ереван обвиняют в этом друг друга. Вечером 16 ноября после того, как главы военных ведомств Армении и Азербайджана созвонились с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу, бои прекратились. Предположительно конфликт обострился из-за желания одной из сторон занять стратегические высоты, расположенные на спорной территории.