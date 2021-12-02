Москва, , 15:25 — REGNUM Украина нужная Западу, чтобы развязать войну с Россией. Об этом 2 декабря заявил политолог Михаил Маркелов в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Минские соглашения? Не слышали. Украина идёт на конфликт — все новости»

По его словам, Запад будет поставлять Киеву вооружение и способствовать развитию нацистских движений, лишь бы Украина начала полномасштабный конфликт против России.

«Украина — это такой жупел, который смердит. На Украину будут вбухивать деньги, снабжать оружием, будут разжигать националистические настроения. Нужна Украина, как страна, которая развяжет войну. Народу Украины бросили в горнило, которое взорвется в любой момент, чтобы развязать войну с Россией», — сказал Маркелов.

Читайте ранее в этом сюжете: Альянс НАТО назвали «коллективным Гитлером»