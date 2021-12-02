Москва, , 15:21 — REGNUM В последние месяцы 2021 года перспективы роста на мировом рынке энергоносителей становятся все менее предсказуемыми. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 2 декабря заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель липецкого регионального отделения «Партии роста» Вадим Ковригин. Так он прокомментировал информацию о том, что Всемирный банк понизил свой прогноз по росту российской экономики в 2022 году.

Экономика России Иван Шилов © ИА REGNUM

«Изначально оптимизм по поводу российской экономики был связан с быстрыми темпами ее восстановления при относительно мягкой денежно-кредитной политике ЦБ РФ, — сказал Ковригин. — В 2020—2021 годах цены на нефть и другие энергоносители часто бывали на пике. В последние месяцы перспективы роста рынка энергоносителей становятся менее предсказуемыми. ЦБ РФ значительно ужесточил денежно-кредитную политику. Высокая ключевая ставка сильно давит на экономический рост».

Кроме того, как пояснил Ковригин, экономический рост уже постепенно перестает быть восстановительным в сравнении с 2020 годом.

«Дальнейшее поступательное движение российской экономики вперед сталкивается с рядом трудностей: относительно невысокий платежеспособный спрос населения, отток капитала из-за политических факторов (роста международной напряженности). Поэтому снижение прогноза Всемирного банка относительно процентов роста российской экономики в 2022 году вполне справедливо», — подытожил доцент.

Напомним, как сообщалось ранее, Всемирный банк понизил свой прогноз по росту экономики РФ в 2022 году до 2,4%.