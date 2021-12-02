Черкесск, , 16:09 — REGNUM Строительство первого ледового дворца в Карачаево-Черкесии начнется уже в декабре 2021 года. Он будет возведен в городе Карачаевске. Об этом сообщил глава республики Рашид Темрезов в ходе встречи с министром спорта РФ Олегом Матыциным.

Ледовая арена Patineuse 94

Кроме этого объекта, в Карачаево-Черкесии в ближайшее время начнут строить физкультурно-оздоровительные комплексы в станице Зеленчукской, в аулах Сары-Тюз и Учкулан. По словам Темрезова, будет также проведена реконструкция стадиона «Саулукъ» в Карачаевске и построены открытые многофункциональные спортплощадки в поселке Ударный и селе Даусуз. Всего за последние десять лет в республике при помощи Минспорта РФ было возведено более 120 спортивных объектов, отметил глава Карачаево-Черкесии.

Напомним, ранее власти региона сообщали, что в Карачаево-Черкесии будут построены два ледовых дворца — в Карачаевске и в Черкесске. Причем первый из них планировалось начать возводить еще в 2020 году, а второй — в 2021 году. Очевидно, в срок начала строительства внесла свои коррективы пандемия коронавируса.

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