Минск, 2 декабря, 2021, 15:20 — ИА Регнум. Развивать сотрудничество Белоруссии с Астраханской областью в сферах сельского хозяйства, жилищного и дорожного строительства, поставок транспорта, лифтового оборудования предложил Александр Лукашенко 2 декабря, принимая в президентском дворце делегацию Астраханской области во главе с губернатором Игорем Бабушкиным. Об этом сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Лукашенко

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«Любая область (речь о регионах Российской Федерации. — Прим. президентской пресс-службы), россиянин, русский человек — это наши люди. Мы никогда не делились. Можем мы помочь чем-то в сельском хозяйстве — пожалуйста. Последнее зерно отдадим, суперэлитное, чтобы у вас было хорошо, — сказал Лукашенко. — Можете вы нам бахчевыми культурами помочь, посоветовать или подсказать в чем-то — будем вам очень благодарны, тем более что сейчас этим тоже занимаемся».

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Лукашенко акцентировал внимание на росте продовольственных цен, увязав их с экспортом в Россию белорусской сельхозтехники, а также других товаров и услуг. Он также обозначил заинтересованность участия в различных российских проектах, сказав: «Знаю, что у вас мощнейшая программа. Мне президент России постоянно говорит, чтобы мы участие принимали — от космодрома Восточный (серьезный объект, личный объект президента Путина) до строительства школ в самой небольшой деревеньке».