Москва, , 15:19 — REGNUM В России следует перераспределять и снижать налоговую нагрузку. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 2 декабря заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель липецкого регионального отделения «Партии роста» Вадим Ковригин. Так он прокомментировал высказывание министра финансов РФ Антона Силуанова о том, что уменьшение налогов не поможет бороться с ростом инфляции.

Время платить налоги Mike Cohen

«Рост цен — процесс длительный и обычно вызван множеством факторов, — сказал Ковригин. — Сейчас это падение совокупного предложения из-за трудностей коронавирусного 2020 года для бизнеса, восстановление деловой активности, эффект отложенного спроса. И снижение налогов действие этих факторов не подавит. Снижение налогов действительно длительный процесс роста цен не остановит».

Вместе с тем, как полагает Ковригин, налоговую нагрузку в России надо перераспределять и снижать.

«Россия по праву гордится своими низкими прямыми налогами (НДФЛ, налог на прибыль и т.д.). Но у нас весьма высокие косвенные налоги, — заметил экономист. — А они намного рискованнее для бизнеса. Те же НДС, таможенную пошлину платить надо в любом случае, даже если предприниматель не получил прибыль, в отличие от налогов прямых. Просто государству косвенные налоги легче собирать. Снижение налогов позволит уменьшить совокупные издержки производителей, что улучшит условия ведения бизнеса в России».

Напомним, как сообщалось ранее, Силуанов заявил, что сокращение налогов не приведет к уменьшению инфляции.