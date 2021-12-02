Ново-Огарево, Московская область, 2 декабря, 2021, 15:18 — ИА Регнум. Те, кто подвергают риску жизни трудящихся на шахтах, пренебрегая безопасностью, должны нести полную ответственность за свои поступки. Об этом 2 декабря заявил президент России Владимир Путин на совещании о ситуации в угольной отрасли Кузбасса.

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«Шахтёрский труд, как известно, связан с повышенной опасностью. Вместе с тем недопустимо злоупотреблять, эксплуатировать мужество людей, которые спускаются в шахты. Их жизнь, здоровье должны быть защищены, и это персональная ответственность всех, кто участвует в организации производства: и руководителей предприятий, и представителей контрольно-надзорных органов, и собственников», — заявил Путин.

«Тех, кто в погоне за прибылью или по каким-то другим причинам игнорирует, пренебрегает безопасностью людей, подвергает их смертельному риску, нужно спрашивать по закону. Жёстко. Точно так же, как и за соблюдение на шахтах, на всех объектах горнодобывающей отрасли правил техники безопасности и надлежащего состояния оборудования и индивидуальных средств спасения», — указал он.