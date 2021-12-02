Москва, , 15:17 — REGNUM В Госдуме понимают шок главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной в связи с тем, что вопреки методичкам, инфляция в России не снижается.

Инфляция Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Уже общепризнано всеми, что инфляция у нас — так называемая «инфляция издержек», потому что мы до сих пор зависим по многим позициям от импорта. У нас до сих пор до 75% товаров во всей непродовольственной рознице — импортного происхождения, а в некоторых сегментах — до 90%. И нужно развивать отечественное производство, понижая ставку, а не добивать окончательно. Это ясно всем, кроме окопавшихся в экономблоке правительства и ЦБ либералов», — отметил депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина») в Facebook.

Он напомнил, что еще не так давно Набиуллина уверяла всех, что пик инфляции придется на сентябрь и составит 7% в годовом выражении, а потом пойдет на спад, благодаря, разумеется, «мудрой» политике ЦБ по задиранию ключевой ставки, «которая душит все живое в отечественной экономике».

«На дворе ноябрь и что мы видим? По словам президента, только продовольственная инфляция в стране «под 10%». А ЦБ гнет всю ту же линию, обещая новое повышение ставки. Чтобы, видимо, окончательно добить в отечественной экономике все, что еще шевелится», — указал парламентарий.

«Могу понять шок госпожи Набиуллиной: в методичках, по которым ее натаскивали, говорится, что если ставку поднять, инфляция снизится. А она, зараза такая, не снижается. Потому как одно дело — либеральные методички, и совсем другое — реальная жизнь», — рассуждает Журавлёв.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, инфляция в России с 23 по 29 ноября ускорилась до 8,38% в годовом выражении с 8,05% неделей ранее, говорится в обзоре «О текущей ценовой ситуации», подготовленном Минэкономразвития.

Читайте ранее в этом сюжете: Неприятная неожиданность: названы причины ускорения инфляции в России