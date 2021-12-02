Нью-Дели, , 15:17 — REGNUM На территории Индии выявили первые два случая заражения новым штаммом коронавируса «Омикрон». Об этом 2 декаюря сообщил на брифинге представитель индийского министерства здравоохранения и семейного благополучия Лав Агарвал.

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«На данный момент в стране зарегистрировано два случая штамма «Омикрон». Оба случая найдены в штате Карнатака», — сказал он.

Также уточняется, что новая разновидность SARS-CoV-2 была выявлена у двух мужчин в возрасте 66 и 46 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что на территории Греции выявили первый случай заражения штаммом коронавируса «Омикрон».