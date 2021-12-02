Минск, 2 декабря, 2021, 15:17 — ИА Регнум. Голливудский актёр Арнольд Шварценеггер стал главным героем нового трейлера игры World of Tanks. Об этом корреспондент ИА REGNUM 2 декабря сообщили в пресс-службе белорусской компании Wargaming.

Mario Pena Арнольд Шварценеггер

Шварценеггер сыграл в ролике с анонсом праздничного внутриигрового события «Новогоднее наступление — 2022». По сюжету видео, мальчик Джонни пишет актёру письмо, но оно доходит до адресата лишь спустя 30 лет. Тогда Арнольд решает сесть в личный вертолёт и отправиться на встречу с уже повзрослевшим Джонни.

Напомним, что «Новогоднее наступление» — это традиционное для игры World of Tanks праздничное событие. В рамках его проведения геймерам нужно украшать свой танковый ангар разными новогодними игрушками.