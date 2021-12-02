Москва, , 15:24 — REGNUM Пакет акций VK (ранее Mail.ru Group), принадлежавший холдингу USM, продан группе «СОГАЗ». Об этом сообщили 2 декабря в пресс-службе компании.

Алишер Усманов Kremlin.ru

Отмечается, что пакетом акций VK холдинг Алишера Усманова владел через участие в уставном капитале «МФ Технологии». Это акционерное общество контролировало 57,3% голосующих акций компании. В «МФ Технологии» холдингу USM принадлежало через ПАО «МегаФон» 45%.

Итогом сделки, сумма которой не раскрывается, стала продажа всего этого пакета акций в капитале VK группе «СОГАЗ». Усманов отметил, что USM выходит из капитала VK, оставляя компанию «на пике показателей как по количеству аудитории, так и по финансовым метрикам».

Как сообщало ИА REGNUM, о переименовании компании Mail.ru Group в компанию VK стало известно в октябре. Генеральный директор компанииБорис Добродеев заявил, что новое название"подчеркнёт все возможности».

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