2 декабря 2021 | Время чтения 3 мин

В Сети обсудили инцидент в Екатеринбурге, где водитель троллейбуса оставила транспорт с пассажирами, сославшись на конец её смены.

Тимур Кондратьев, , 16:34 — REGNUM Информация, согласно которой водитель троллейбуса в Екатеринбурге остановилась посреди маршрута и отказалась продолжать работу, потому что её смена закончилась, стала поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение 2 декабря в социальной сети «ВКонтакте».

Троллейбус Юлия Карнаева © ИА REGNUM

"Ну и правильно поступила. Раз за переработку никто не платит, значит, и работать сверх нормы не надо», — считает Андрей Ш.

Многие пользователи встали на сторону водителя. Граждане убеждены, что у женщины было достаточно оснований для того, чтобы остановить общественный транспорт и уйти.

«Правильно сделала водитель. Какого чёрта она должна бесплатно перерабатывать? Это работник, а не раб!» — указывает Женя Г.

Некоторые комментаторы отмечают, что водитель просто решила отстоять свои законные права, которые, судя по всему, уже не первый раз нарушаются, но, к сожалению, во всей этой истории оказались замешаны ни о чём не подозревавшие пассажиры.

«Правильно сделала. Если напарник привыкнет и будет всегда опаздывать, а руководству на это будет пофиг, то человек, который перерабатывает, будет перерабатывать бесплатно, и все будут на его горбу ездить», — поделилась своим мнением Вера В.

Троллейбус в Екатеринбурге (сс) Bestalex

Часть людей считает, что женщина поступила крайне безответственно и непрофессионально, потому что троллейбусный маршрут очень важен для всего города, его остановка означает, что нарушится естественное течение жизни горожан.

«Устала? А как же пассажиры?! Им что, никуда не надо? Никуда не спешат? Все устали, а она ответственный водитель, который должен следить за тем, чтобы маршрут работал и люди добирались до места назначения вовремя. Почему она эти 15 минут не досидела? Пополам бы не развалилась», — отмечает Геннадий У.

Ряд пользователей указывает на то, что во всём случившемся виновато руководство троллейбусного парка, которое не следит за тем, что их сотруднику приходится выходить за пределы своих должностных обязанностей.

«Налицо очевидный бардак на предприятии. А человек, видать, не первый раз так пашет, вот точка кипения и наступила. Его вины здесь нет. Если отношение скотское, то пускай работодатель получает скандал на всю страну. Если бы она уставшая попала в аварию с людьми в салоне, то ей же статью навесят. У нас козлов отпущения умеют находить, как умеет и руководство свои задницы прикрывать», — пишет Владимир Г.

Конечная троллейбусов Екатерина Некрасова © ИА REGNUM

Отдельные комментаторы отмечают, что водитель в том числе позаботилась и о здоровье пассажиров в салоне троллейбуса, ведь уставший водитель — это опасность.

«Дело даже не в переработке. Водитель полностью права, она просто не имеет права находиться за рулём общественного транспорта дольше положенного времени. А если она от усталости попадёт в аварию, кто будет виноват? Конечно, водитель! И не дай бог, кто-то пострадает, тогда совсем катастрофа. Молодец, что прекратила работу!» — написала Анна А.

Напомним, 1 декабря портал «Е1» опубликовал материал, согласно которому водитель троллейбуса в Екатеринбурге остановилась посреди маршрута и отказалась продолжать работу, потому что её смена закончилась. Как заявили очевидцы, спустя 15 минут на место оставленного транспорта всё-таки прибыл сменщик и троллейбус продолжил свою работу на маршруте.