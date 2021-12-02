Москва, , 15:17 — REGNUM Блок НАТО сегодня выполняет примерно те же функции, что когда-то лидер нацистской Германии Адольф Гитлер. Об этом 2 декабря заявил политолог Михаил Маркелов в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По его словам, главная задача этого военно-политического блока состоит в уничтожении России, как государства.

«Что касается НАТО, сегодня НАТО напоминает коллективного Гитлера. Цель одна — это Россия. То есть само существование российского государства, а не только власти, вызывает аллергию, злость и ненависть ко всей стране. Потому что никакие санкции, никакие рестрикции в отношении нас не возымели действия, и мы сохранились, как государство и мы продолжаем развиваться», — сказал Маркелов.

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