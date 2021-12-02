Ново-Огарево, Московская область, , 15:13 — REGNUM Руководство Кемеровской области приступило к анализу противопожарного состояния шахт в регионе. Об этом 2 декабря заявил президент России Владимир Путин на совещании о ситуации в угольной отрасли Кузбасса.

Бурильная установка. Шахта «Листвяжная» Пресс-служба правительства Кузбасса

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«Как было доложено, по предварительным данным авария произошла из-за целого ряда нарушений правил техники безопасности», — заявил Путин.

«Руководство области уже дало задание проверить все шахты региона, проанализировать противопожарное состояние объектов, в том числе наличие и исправность датчиков, показывающих уровень метана в воздухе», — указал он.