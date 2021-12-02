«Целый ряд нарушений правил техники безопасности» — Путин о «Листвяжной»
Ново-Огарево, Московская область, 2 декабря, 2021, 15:13 — ИА Регнум. Руководство Кемеровской области приступило к анализу противопожарного состояния шахт в регионе. Об этом 2 декабря заявил президент России Владимир Путин на совещании о ситуации в угольной отрасли Кузбасса.
Пресс-служба правительства Кузбасса
Бурильная установка. Шахта «Листвяжная»
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«Как было доложено, по предварительным данным авария произошла из-за целого ряда нарушений правил техники безопасности», — заявил Путин.
«Руководство области уже дало задание проверить все шахты региона, проанализировать противопожарное состояние объектов, в том числе наличие и исправность датчиков, показывающих уровень метана в воздухе», — указал он.