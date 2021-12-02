Санкт-Петербург, 2 декабря 2021, 15:22 — REGNUM Водитель грузовой фуры «потерял» прицеп на Московском шоссе Петербурга на полосе в сторону города. На въезде в Петербург в районе поселка Шушары собирается пробка. Об этом 2 декабря сообщает сервис «Яндекс. Карты».
Как сообщают очевидцы в социальных сетях, потерявшийся прицеп перекрыл все полосы движения.
Отметим, только вечером 1 декабря Московское шоссе постепенно избавилось от пробки, которая копилась двое суток из-за снегопада и неубранной трассы.
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