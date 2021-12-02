Санкт-Петербург, 2 декабря, 2021, 15:22 — ИА Регнум. Водитель грузовой фуры «потерял» прицеп на Московском шоссе Петербурга на полосе в сторону города. На въезде в Петербург в районе поселка Шушары собирается пробка. Об этом 2 декабря сообщает сервис «Яндекс. Карты».

Vk.com/spb_today Фура заблокировала проезд в сторону Петербурга на Московском шоссе (цитата группы «ВК» ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб)

Как сообщают очевидцы в социальных сетях, потерявшийся прицеп перекрыл все полосы движения.

Отметим, только вечером 1 декабря Московское шоссе постепенно избавилось от пробки, которая копилась двое суток из-за снегопада и неубранной трассы.