Москва, , 15:29 — REGNUM

Создание в рамках нового направления сотрудничества Евразийского экономического союза (ЕАЭС) единой системы климатического регулирования позволит внести значимый вклад в борьбу с изменениями климата, об этом сообщил Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин в ходе выступления на Втором Евразийском конгрессе.

Климат Иван Шилов © ИА REGNUM

«Думаю, мы должны смотреть на возможности ЕАЭС ещё шире, ставить перед собой ещё более амбициозные задачи, осваивать новые направления сотрудничества. Одной из таких сфер может и должна стать глобальная климатическая повестка. Лидеры наших стран приняли совместное заявление по этой теме. Их договорённости положат начало работе по формированию единой системы климатического регулирования на пространстве союза, дадут старт совместным инициативам по целому ряду смежных вопросов. Мы планируем внести значимый вклад в борьбу с изменениями климата. Для этого примем меры по контролю и снижению выбросов парниковых газов, управлению природными экосистемами. Успех наших действий зависит от доступности новых технологий и, конечно, от финансирования. Приветствуем участие бизнеса в таких проектах. Считаем, что должны быть реализованы и крупные межгосударственные инициативы. Предлагаем более эффективно использовать ресурсы Евразийского банка развития и Евразийского фонда стабилизации и развития. Неоднократно говорил, что проблемы экологии важно решать общими усилиями. Только так можно добиться максимального эффекта в деле сохранения природы для будущих поколений », — заявил Мишустин.

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