Москва, 2 декабря, 2021, 15:29 — ИА Регнум.

Создание в рамках нового направления сотрудничества Евразийского экономического союза (ЕАЭС) единой системы климатического регулирования позволит внести значимый вклад в борьбу с изменениями климата, об этом сообщил Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин в ходе выступления на Втором Евразийском конгрессе.

Иван Шилов ИА REGNUM Климат