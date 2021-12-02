Москва, , 15:11 — REGNUM В последнем отчете Минэкономиразвития России «О текущей ценовой ситуации» наконец-то есть хорошие новости. Согласно представленным в нем данным, темпы роста цен в России, по состоянию на 29 ноября 2021 года, начали снижаться, заявил корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик компании Esperio Антон Быков.

Инфляция Pixabay.com

«Если в сентябре прирост годовой инфляции в России составлял 0,72 п.п. (с 6,68% до 7,40%), а в октябре 0,73 п.п. (с 7,40% до 8,13%), то в ноябре прирост замедлился почти в 3 раза до 0,25 п.п. (с 8,13% до 8,38%).

Это, конечно, еще не полная остановка, но это верный признак того, что в декабре 2021 года индекс потребительских цен (ИПЦ) может наконец-то выйти на плато и с января 2022 года, начать постепенный спуск к более нормальным значениям.

Главной причиной снижения инфляционного давления выступает сезонный фактор. Зимой экономическая активность бизнеса и граждан замедляется, а вместе с ней падает и инфляция.

Характерной чертой именно зимнего сезонного замедления роста цен, по которому его можно отличить от других, заключается в его фронтальности, когда инфляция снижается практически по всем компонентам, как раз, как сейчас.

Рост цен на продовольственные товары в ноябре снизился с 10,89% г/г до 10,34% г/г, инфляция в плодоовощной продукции упала с 25,60% г/г до 17,66% г/г.

Подорожание непродовольственных товаров снизилось с 8,17% г/г в октябре до 8,10% г/г в ноябре, без учета цен на бензин снижение было бы более серьезным.

Единственная компонента инфляции, где произошло ускорение роста цен в ноябре это услуги, в октябре годовой прирост здесь составлял 4,36% г/г, а в ноябре, из-за аномального предновогоднего ажиотажа на путевки в Турцию, он увеличился до 5,79% г/г.

Есть, конечно, в начинающемся остывании инфляции и заслуга Банка России, который с марта 2021 года поднял ключевую ставку с 4,25% до 7,5% и судя по последним данным по инфляции, продолжит повышение еще на 0,75−1,00 п.п. до 8,25−8,5% на декабрьском заседании через две недели, что станет завершением цикла ужесточения денежно-кредитной политики.

Но все-таки главным антиинфляционным фактором в России, остаются холода и чем быстрее они наступят, тем быстрее показатель термометра инфляции в России начнет снижаться.

Для финансово-экономического блока правительства России, это станет периодом, когда можно будет наконец-то расслабиться, потому что взоры граждан переключатся с беспрерывного слежения за ростом цен, на другие темы.

А рубль в январе-феврале 2022 года, после сложного ноября-декабря 2021 года, почувствует уверенность и сможет вернуться к доллару США до 71,00−72,00», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, инфляция в России с 23 по 29 ноября ускорилась до 8,38% в годовом выражении, говорится в обзоре «О текущей ценовой ситуации», подготовленном Минэкономразвития.

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