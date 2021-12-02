Челябинск, 2 декабря, 2021, 15:10 — ИА Регнум. В Челябинске сотрудники полиции поймали подозреваемых в разбойном нападении. Об этом сообщает областной главк МВД.

Prokuror-kaluga.ru Разбой

По данным следствия, два ранее судимых гражданина 2001 и 2004 года рождения совершили преступление возле дома на улице Доватора. Они отобрали у граждан 1988 и 2990 года рождения мобильные телефоны на общую сумму более 15 тыс. рублей. При этом налётчики использовали перцовый баллончик и газовый пистолет.

Похищенное имущество они продали, а деньги потратили на свои нужды. Теперь им грозит до десяти лет колонии. Пока разбойников водворили в ИВС.