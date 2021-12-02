Ново-Огарево, Московская область, 2 декабря, 2021, 15:09 — ИА Регнум. Правительство должно разобраться в каждой конкретной ситуации, помогая родным и близких погибших и пострадавших на шахте «Листвяжная». Об этом 2 декабря заявил президент России Владимир Путин на совещании о ситуации в угольной отрасли Кузбасса.

Администрация правительства Кемеровской области Штаб у шахты «Листвяжная»

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«Прошу правительство и местные власти внимательно относиться к каждому, кто столкнулся с бедой: родным и близким погибших и пострадавших. Детально разобраться в каждом конкретном случае. Личные, семейные обстоятельства могут быть разными. Прекрасно знаю об этом по прежним трагическим событиям подобного рода. Здесь нельзя руководствоваться исключительно бумажными инструкциями», — заявил Путин.