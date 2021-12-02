Джакарта, , 15:07 — REGNUM В преддверии рождественских праздников и Нового года ежедневные случаи заражения коронавирусом в Индонезии растут, сообщает Kompas.

Коронавирус Иван Шилов (c) ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: спасут ли вакцины от штамма «Омикрон» — трансляция»

Согласно данным целевой группы по борьбе с COVID-19, за последние сутки в Индонезии выявили 311 случаев заражения коронавирусом.

По состоянию на 2 декабря в Индонезии выявлено 4 256 998 носителей коронавируса.

Кроме того, за сутки бороть коронавирус в Индонезии смогли 388 человек. Всего коронавирусом в стране переболели 4 105 352 человека.

В период с 1 по 2 декабря 2021 года от COVID-19 в Индонезии умерли 10 человек. Всего эпидемия унесла жизни 143 850 жителей Индонезии.

В настоящее время в Индонезии зарегистрировано 7796 активных случаев COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, министр обороны Индонезии Прабово Субианто и министр национальной обороны Китая провели онлайн-встречу, чтобы обсудить расширение военного сотрудничества между странами.

Читайте ранее в этом сюжете: Индонезия увеличивает военное сотрудничество с Китаем