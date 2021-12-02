Черкесск, , 15:07 — REGNUM В столице Карачаево-Черкесии будет обновлен автопарк городских автобусов. Сразу 20 единиц нового комфортабельного автотранспорта поступят в Черкесск в начале 2022 года. Эту новость сообщил 2 декабря глава республики Рашид Темрезов на своей странице в соцсети Instagram.

Автобусы Http://www.gradkostroma.ru

«Уже в первом квартале предстоящего 2022 года в столицу Карачаево-Черкесии поступят 20 новых комфортабельных многофункциональных автобусов «Вектор NEXT». <…> Городской автопарк будет обновлен впервые за 12 лет!» — написал глава региона.

По словам Темрезова, вместимость пассажирского автотранспорта составит 52 места. Они будут направлены на обслуживание внутригородских рейсов в городе Черкесске.

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