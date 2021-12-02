Москва, , 15:11 — REGNUM Главное чувство, которое движет президентом Украины Владимиром Зеленским — это страх. Об этом 2 декабря заявил политолог Михаил Маркелов в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Владимир Зеленский Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Агрессивное поведение Зеленского политолог объяснил тем, что украинский президент боится за свою жизнь.

«Складывается впечатление, что у Зеленского в голове навигатор сломался и его несет абы куда. Я из его выступления сделал один вывод: ему страшно. Ему реально страшно. Он боится, что его разорвут на мелкие кровавые кусочки. И он делает такие заявления и относительно Крыма, и России в целом», — сказал Маркелов.

Читайте ранее в этом сюжете: Стариков объяснил, почему США не признают «красные линии» России