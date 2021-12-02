Бишкек, , 15:06 — REGNUM Предпринимаемые Национальным энергохолдингом и другими энергетическими компаниями меры по покрытию дефицита электроэнергии в Киргизии оказались недостаточно эффективными. Об этом сообщает пресс-служба Нацэнергохолдинга сегодня, 2 декабря.

Батарея отопления Znamkaluga.ru

Поэтому принято решение о введении моратория на выдачу технических условий на электрическое отопление и плавку металлов для всех категорий абонентов, а также на увеличение мощности существующим небытовым потребителям.

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Энергетики отмечают, что эти меры необходимы для того, чтобы избежать рисков излишнего расхода воды на водохранилище при Токтогульской ГЭС.

«В противном случае может возникнуть угроза полной остановки крупнейшего энерговырабатывающего объекта страны, что приведёт к введению новых ограничений на электроснабжение во всех регионах Киргизии», — подчёркивают в Нацэнергохолдинге.

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